طبيب النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجم الفريق إمام عاشور

سيغيب إمام عاشور نجم خط وسط النادي الأهلي المصري عما تبقى من مواجهات ناديه في كأس العالم للأندية بعد تعرضه للإصابة وخروجه المبكر من المباراة التي تعادل فيها الأهلي سلبا أمام إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية.

وأكد طبيب النادي الأهلي المصري أحمد جاب الله أن الأشعة التي خضع لها عاشور أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، لافتا إلى غيابه عن باقي المباريات.

وتعرض عاشور للإصابة في الدقيقة السابعة من المباراة، حيث كان يشعر بآلم في المنطقة العلوية اليمنى من صدره، لكنه تحامل على نفسه وأكمل اللقاء حتى الدقيقة 13، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب حيث أشرك المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو زميله أحمد السيد زيزو مكانه.

وكان عاشور من بين اللاعبين المتحمسين للبطولة، إذ أحد يعتبر من أهم لاعبي الأهلي، وبالتالي فإن غيابه عن باقي المباريات سيمثل ضربة قوية للأهلي، باعتباره هداف الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 13 هدفا، حيث ساعد فريقه على الفوز بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه.