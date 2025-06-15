غارات إسرائيلية “نوعية” على اليمن تستهدف اغتيال قيادي بارز في أنصار الله

شنت إسرائيل غارات جوية على اليمن، مساء السبت، في عملية تهدف إلى اغتيال مسؤول كبير في جماعة أنصار الله، بحسب هيئة البث وإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي أن الهجمة في اليمن نوعية جدا لو قُدّر لها النجاح، على حد وصفه.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “العملية التي يشنها الجيش في اليمن هي محاولة اغتيال مسؤول في ميليشيا الحوثي، ويجري فحص نتائج الهجمة”.

وفي بيان لاحق، أفادت هيئة البث بأن “هدف عملية الاغتيال في اليمن هو رئيس أركان القوات الحوثية محمد عبد الكريم الغماري”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن “سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات في اليمن وإيران في وقت واحد”.

ولم تصدر جماعة أنصار الله أي بيان بخصوص الموضوع.