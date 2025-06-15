قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية يكشف عن “ليلة صعبة جدا” في بات يام

قال قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الليلة الماضية كانت “صعبة جدا” على مدينة بات يام والمناطق المجاورة، مؤكدا أن القوات المختصة تعمل حاليا على تحديد مواقع الناجين تحت الأنقاض.

وأضاف “أمامنا أيام صعبة وتحديات كبيرة، لكننا عازمون على حمايتكم”.

وأعلن قائد الجبهة أن فرق الإسعاف تمكنت من استخراج أحد الناجين من تحت أنقاض مبنى مدمر في بات يام، وأن عمليات البحث لا تزال جارية عن آخرين، في ظل وجود تقارير عن مفقودين في المنطقة.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس بلدية بات يام قوله إن الدمار الناتج عن سقوط الصواريخ الإيرانية في المدينة كان هائلا، وامتد لمئات الأمتار حول موقع الانفجارات.

قتلى ومفقودون

ومن جانبها، أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران على مدن إسرائيلية عدة، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 154 آخرين، معظمهم في مدن بات يام ورحوفوت وطمرة.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الشرطة أن هناك 7 مفقودين تحت الأنقاض في مدينة بات يام، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة فرق متخصصة.

بدورها، ذكرت القناة 7 الإسرائيلية نقلا عن قائد منطقة أيالون أن عدد ضحايا القصف الإيراني في بات يام بلغ 6 قتلى و180 مصابا، إضافة إلى 7 مفقودين تم تحديد أسمائهم.

وأضاف أن شوارع كاملة في المدينة تعرضت لدمار شبه كامل بسبب سقوط الصواريخ.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يعمل على اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية في أنحاء البلاد، ويطلب من الإسرائيليين البقاء في الملاجئ.