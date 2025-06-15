“لا تعودوا عبر سيناء أو الأردن”.. تحذير للإسرائيليين في الخارج من تهديد عالي الخطورة

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان رسمي، المواطنين العالقين في الخارج من محاولة دخول البلاد عبر المعابر الحدودية مع كل من سيناء والأردن، مشيرا إلى أن المنطقتين تخضعان لتحذيرات سفر من “المستوى الرابع”، وهو أعلى مستوى من التهديدات الأمنية.

وأوضح المجلس أن هذا التصنيف يعني وجود خطر كبير على سلامة الإسرائيليين في تلك المناطق، داعيا إلى تجنب التوجه إليهما في الوقت الراهن، والاكتفاء بالقنوات الرسمية والمعابر الآمنة للعودة إلى إسرائيل، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

الأردن يغلق مجاله الجوي حتى إشعار آخر

وقرر الأردن، مساء أمس السبت، إغلاق مجاله الجوي حتى إشعار آخر، إثر استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.

وجاء القرار الأردني بعد ساعات من إعلان عمان، صباح السبت، إعادة فتح مجالها الجوي، بعد يوم من إغلاقه أمام حركة الطيران “تحسبا لأي أخطار قد تنتج جراء التصعيد الجاري في المنطقة”، على خلفية القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران، سمته “الأسد الصاعد“، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، مستخدمة عشرات المقاتلات في استهداف منشآت نووية وقواعد صاروخية في مناطق عدة، كما نفذت عمليات اغتيال طالت قادة عسكريين بارزين وعلماء في المجال النووي.

وفي مساء اليوم ذاته، بدأت إيران ردها عبر سلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيَّرة، توزعت على 8 موجات متتالية، وأسفرت عن قتلى وجرحى، إضافة إلى دمار مادي واسع شمل مباني ومركبات.