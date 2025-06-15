لا رحلات إلى تل أبيب.. كيف أثر التصعيد مع إيران على حركة الطيران العالمية؟
أثرت الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بشكل مباشر على حركة الطيران في عدة مطارات في المنطقة، حيث ألغت شركات طيران عالمية رحلاتها أو عدلت مساراتها مع تصاعد الاشتباكات.
وأعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران، اليوم الأحد، إلغاء رحلاتها من وإلى العديد من المدن الأوروبية بالإضافة إلى طوكيو وموسكو حتى 23 يونيو/حزيران بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران.
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وألغت الشركة أيضا جميع رحلاتها حتى 17 يونيو، في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.
وقالت الشركة “بمجرد الحصول على الموافقات من السلطات الأمنية والملاحية المختصة، سنبذل قصارى جهدنا للسماح لأكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بالعودة إلى ديارهم واستئناف جدول رحلاتنا تدريجيا وتيسير رحلات إنقاذ من وجهات قريبة من إسرائيل”.
تحذير من السفر عبر مصر والأردن
وحذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من السفر إلى إسرائيل عبر مصر والأردن على الرغم من فتح حدودهما.
وأوضح المجلس “نود التأكيد على أن كلا من سيناء (في مصر) والأردن يخضعان لتحذيرات سفر من المستوى الرابع، مما يشير إلى مستوى تهديد مرتفع، ونوصي بتجنب السفر إلى هاتين المنطقتين.
وتابع “بالنسبة للإسرائيليين الموجودين حاليا في الخارج، والذين ينتظرون العودة إلى البلاد، نوصي بانتظار المستجدات بشأن هذا الأمر من وزارة النقل”.
وهوى سهم العال 3.5% في تعاملات ما بعد الظهر في تل أبيب. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت شركة العال إحدى شركات الطيران القليلة التي تسير رحلاتها إلى تل أبيب بعد أن ألغت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب في غزة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مدير هيئة المطارات أن قرار استئناف الرحلات إلى إسرائيل سيتخذ “عندما نكون واثقين من إمكانية القيام بذلك بشكل آمن”.
موقف شركات طيران عالمية
وفي السياق ذاته قامت عدة شركات طيران عالمية بتعليق أو إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب أو مدن أخرى كما يلي:
- أوقفت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية للطيران رحلاتها من مطار جون كينيدي في نيويورك إلى تل أبيب حتى 31 أغسطس/آب. كذلك الأمر بالنسبة إلى شركة يونايتد التي أوقفت رحلاتها من مطار نيوارك في نيويورك إلى تل أبيب حتى تاريخ غير محدد.
- أوقفت شركة الخطوط الجوية اليونانية “إيجيان إيرلاينز” رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يوليو/تموز، وإلى بيروت وعمان وأربيل حتى 28 يونيو.
- أعلنت شركة “إير فرانس” تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب “حتى إشعار آخر” عقب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي. لكن الشركة أبقت على رحلاتها إلى لبنان ومطارات أخرى في المنطقة.
- أفادت مجموعة لوفتهانزا الألمانية بتعليق رحلاتها إلى طهران حتى 31 يوليو. ومددت أيضا تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب للفترة نفسها.
- أعلنت شركة الخطوط السويسرية المملوكة من لوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر، وتعليق الرحلات إلى بيروت حتى نهاية يوليو.
- طلبت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) من شركات الطيران الروسية عدم التحليق “في المجال الجوي لإسرائيل والأردن والعراق وإيران” أو استخدام مطارات إسرائيل وإيران. وأضافت أن هذه القيود ستظل سارية حتى 26 يونيو أو حتى إشعار آخر.
- أعلنت الخطوط الهندية (اير إنديا) تحويل مسار أو إعادة توجيه 16 رحلة بين الهند ولندن ومدن في كندا والولايات المتحدة “بسبب التطورات المستجدة في إيران”.