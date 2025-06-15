“مئات الكيلوغرامات من المتفجرات”.. الجبهة الداخلية الإسرائيلية: نواجه في بات يام حدثا غير مسبوق

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن مدينة بات يام تواجه حدثا غير مسبوق في تاريخها، مؤكدة أن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت المدينة احتوت على مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، وقادرة على تدمير كل شيء باستثناء الغرف المحصنة.

ووصف رئيس بلدية بات يام جنوبي تل أبيب صباح اليوم الأحد بأنه “صعب للغاية”، مشيرا إلى مقتل 6 أشخاص حتى الآن، مع وجود 200 مصاب بينهم 4 بحالة خطرة، محذرا من إمكانية ارتفاع عدد الضحايا في الساعات المقبلة.

وأوضح رئيس البلدية أن أكثر من 100 عائلة فقدت منازلها بعد تضرر 61 مبنى جراء القصف الإيراني، مؤكدا أن السلطات تتوقع هدم 6 أو 7 من هذه المباني بسبب الأضرار الهيكلية الجسيمة التي لحقت بها.

وبدأت إسرائيل، فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته “الأسد الصاعد“، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيَّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.