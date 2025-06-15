مشاهد نهارية تكشف حجم الدمار في بات يام بعد ضربة إيرانية دقيقة (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة الدمار الكبير الذي تعرضت له مدينة بات يام جنوبي تل أبيب بعد أن استهدفتها صواريخ إيرانية، فجر اليوم الأحد، مما خلَّف قتلى وعشرات الجرحى والمفقودين.

كما أظهرت لقطات أخرى عمليات الإطفاء في المدينة بعد الضربة الإيرانية، ومحاولات الوصول إلى العالقين تحت الردم.

وذكرت رويترز، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن ما لا يقل عن 35 شخصا في عداد المفقودين بعد الضربة التي أصابت مدينة بات يام. وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ أن صاروخا أصاب مبنى من ثمانية طوابق هناك، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

ونقلت القناة 7 الإسرائيلية عن قائد منطقة أيالون قوله إن 6 قتلى و180 مصابا و7 مفقودين تم تحديد أسمائهم سقطوا جراء صواريخ أطلقتها إيران على بات يام.

وأفادت القناة بارتفاع حصيلة القتلى في إسرائيل منذ بداية الحرب إلى 13 بعد أن استهدفت الصواريخ الإيرانية مواقع متعددة في تل أبيب وبات يام وحيفا.

موجة من الصواريخ الإيرانية

وبدأت الموجة الأحدث من الهجمات الإيرانية بعد الساعة 11 مساء أمس السبت بقليل (20:00 بتوقيت غرينتش)، عندما دوت صفارات الإنذار في القدس المحتلة وحيفا ليهرب نحو مليون شخص إلى الملاجئ.

وحوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش – أمس السبت)، حذر الجيش الإسرائيلي من إطلاق وابل جديد من الصواريخ من إيران، وحث السكان على البحث عن ملاجئ.

وتردد دوي الانفجارات في تل أبيب والقدس مع إطلاق صواريخ لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

استهداف حقل غاز في إيران

وعلى الجانب الآخر، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بتعليق إنتاج الغاز في جزء من حقل بارس الجنوبي، وهو أكبر حقل غاز في العالم، في أعقاب هجوم إسرائيلي على الموقع أمس السبت أدى إلى اندلاع حريق.

ويقع حقل بارس الجنوبي قبالة ساحل إقليم بوشهر بجنوب إيران، وهو مصدر معظم الغاز الذي تنتجه إيران.

كما أفادت وكالة تسنيم، اليوم، بأن حريقا اندلع بعد هجوم إسرائيلي على مصفاة للنفط قرب العاصمة، وأن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا مبنى وزارة الدفاع في طهران، مما أدى إلى وقوع أضرار طفيفة.

وأعلنت إيران مقتل 78 شخصا في اليوم الأول من الهجمات الإسرائيلية عليها، وسقوط عشرات آخرين في اليوم الثاني من بينهم 60 شخصا عندما دمر صاروخ مبنى سكنيا من 14 طابقا في طهران، وكان من بين القتلى 29 طفلا.

وقالت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأحد، إنها استهدفت مدينة يافا في وسط إسرائيل بصواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أول مرة تنضم فيها الجماعة إلى المواجهات الأخيرة بين تل أبيب وطهران.