من بات يام.. نتنياهو يدعو الإسرائيليين إلى البقاء في الغرف المحصنة (شاهد)

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، بتصريحات صحفية من موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في مدينة بات يام جنوبي تل أبيب، حيث تفقد حجم الدمار الذي خلفته الضربات.

وقال نتنياهو إن “إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا على قتل المدنيين النساء والأطفال”، مضيفا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها “إزالة التهديد النووي الذي تمثله إيران”.

“ابقوا في الغرف المحصنة”

ودعا نتنياهو السكان إلى الالتزام الصارم بتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء في الغرف المحصنة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة تتطلب أقصى درجات الحذر والجاهزية.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران، سمته “الأسد الصاعد“، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، مستخدمة عشرات المقاتلات في استهداف منشآت نووية وقواعد صاروخية في مناطق عدة، كما نفذت عمليات اغتيال طالت قادة عسكريين بارزين وعلماء في المجال النووي.

وفي مساء اليوم ذاته، بدأت إيران ردها عبر سلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيَّرة، توزعت على 8 موجات متتالية، وأسفرت عن قتلى وجرحى، إضافة إلى دمار مادي واسع شمل مباني ومركبات.