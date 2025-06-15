نتنياهو: تغيير النظام في طهران أحد نتائج العملية الإسرائيلية في إيران

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تكون من بين نتائج الحرب الإسرائيلية الحالية على إيران تغيير النظام في طهران، على حد وصفه.

وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة للعملية الإسرائيلية.. نواجه معركة مصيرية مع إيران وسنمضي حتى إزالة التهديد النووي والصاروخي”.

وأضاف في المقابلة، وهي إحدى أولى مقابلاته منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل شن الهجمات.

وفي كلمة متلفزة مساء الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تواجه إحدى أكثر مراحلها خطورة، مؤكدًا أن العملية العسكرية الحالية تهدف إلى إحباط “أكبر تهديدين وجوديين” يتمثلان في البرنامج النووي الإيراني ومنظومة الصواريخ الباليستية التي تطورها طهران، على حد زعمه.

وادعى نتنياهو أن إسرائيل “تتحرك في الدقيقة التسعين” قبل أن تستكمل إيران سعيها نحو امتلاك السلاح النووي وتطوير آلاف الصواريخ.

وأكد نتنياهو أن الغارات الإسرائيلية على طهران، التي بدأت قبل ساعات، تستهدف البنية التحتية النووية والصاروخية الإيرانية، وقال “طيارونا الآن فوق طهران.. المدينة تحترق”.

وأوضح نتنياهو أن قرار تنفيذ العملية ضد إيران جاء بعد تقييم شامل للوضع، عقب القضاء على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قائلا “بعد اغتيال نصر الله، كنا نعلم أن إيران ستلجأ إلى السلاح النووي والصواريخ، لذا كان لا بد من ضربها قبل أن تتقدم أكثر”.

كما أشار نتنياهو إلى التنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية، قائلا “الوزير درمر يجري اتصالات متواصلة مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وأنا أيضا أشارك في هذه المحادثات. نحظى بدعم واسع من واشنطن، خاصة في مجال الدفاع الجوي”، مضيفًا “أثمّن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواقفه الحاسمة في هذا السياق”.

وخلال كلمته، استنكر نتنياهو ما وصفه بـ”الاحتفالات” التي انطلقت في بعض المناطق بعد سقوط صواريخ أودت بحياة 4 في مدينة طمرة، قائلًا “الصواريخ لا تميز.. نحن جميعًا في خندق واحد”.

وأكد أن إسرائيل ستواصل عملياتها حتى تحقيق هدفين رئيسيين “القضاء الكامل على حركة حماس، وتحرير جميع الرهائن”، مشيرًا إلى أنه أعطى توجيهات جديدة لتكثيف المفاوضات بعد رصد “ثغرة معينة”، على حد وصفه.