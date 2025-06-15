“نفذها متسللون”.. إسرائيل تستهدف مصنع إلكترونيات في شيراز جنوبي إيران (شاهد)

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء بتعرض مصنع إلكترونيات غرب مدينة شيراز جنوبي البلاد، اليوم الأحد، لانفجار دون قوع إصابات.

وقالت الوكالة الإيرانية الأحد إنه “استمرارا للعمليات النفسية والإخفاقات الأخيرة للكيان الصهيوني، فقد أصيبت قبل دقائق قليلة شركة شيراز للصناعات الإلكترونية الواقعة في غرب هذه المدينة بقذيفة، ويمكن رؤية دخان أسود كثيف في سماء شيراز”.

واضافت “لحسن الحظ، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء هذا الحادث، ويجري مسؤولون أمنيون بالولاية التحقيق في أبعاده”.

“نفذها متسللون”

وأشارت إلى أن “هذه الحادثة وقعت نتيجة عملية تخريبية نفذها متسللون تابعون للكيان الصهيوني القاتل للأطفال”، وأكدت أن الحياة اليومية تسير على طبيعتها في مدينة شيراز.

وطالبت المواطنين بأن “يكونوا حذرين ويقظين”. كما طالبتهم “بعدم الاهتمام بالأخبار غير الرسمية ومتابعة الأخبار من وسائل الإعلام الرسمية فقط”.

هجمات متبادلة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة تسنيم، بأن حريقا اندلع بعد هجوم إسرائيلي على مصفاة للنفط قرب طهران، وأن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا مبنى وزارة الدفاع فيها، مما أدى إلى وقوع أضرار طفيفة.

وأعلنت إيران مقتل 78 شخصا في اليوم الأول من الحملة الإسرائيلية عليها وسقوط عشرات آخرين في اليوم الثاني من بينهم 60 شخصا عندما دمر صاروخ مبنى سكنيا من 14 طابقا في طهران وكان من بين القتلى 29 طفلا.

وعلى الجانب الآخر قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 35 شخصا في عداد المفقودين بعد ضربة أصابت مدينة بات يام جنوبي تل أبيب.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن صاروخا أصاب مبنى من ثمانية طوابق هناك، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت القناة 7 الإسرائيلية بارتفاع حصيلة القتلى في إسرائيل منذ بداية الحرب إلى 13 بعد أن استهدفت الصواريخ الإيرانية مواقع متعددة في تل أبيب وبات يام وحيفا.