هذا ما نعرفه عن صاروخ “الحاج قاسم” الذي استخدمته إيران لأول مرة في ضرب تل أبيب

استخدمت إيران للمرة الأولى صاروخ “الحاج قاسم” في قصف تل أبيب، فجر الأحد، ضمن هجمات بمئات الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة في إسرائيل ردا على الغارات الإسرائيلية على إيران.

وكانت إيران قد كشفت، مطلع الشهر الماضي، عن صاروخ الحاج قاسم، وهو من فئة صواريخ فاتح، ويُعَد من أحدث الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ويحمل الصاروخ اسم قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في هجوم أمريكي خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قدرات عسكرية متميزة

ويمكن اعتبار صاروخ “الحاج قاسم” الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر أول صاروخ باليستي إيراني تكتيكي يعمل بالوقود الصلب، ويمكنه الوصول بسهولة إلى الكيان، وفق وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

ويمكن لصاروخ “الحاج قاسم” حمل رأس حربي يصل إلى 500 كيلوغرام، وقابل للمناورة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أنه يُعَد من فئة الصواريخ الباليستية أرض-أرض، ويعطي قوة خاصة لصناعة الصواريخ الإيرانية.

وتقول إيران إن الصاروخ قادر على تجاوز منظومات دفاعية مثل منظومتي الدفاع الصاروخي الأمريكي “ثاد” و”باتريوت” وغيرهما في إسرائيل، الأمر الذي يمنحه ميزة عسكرية مهمة في الصراع الدائر حاليا.