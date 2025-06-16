إيران تعلن اعتقال عملاء للموساد

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية واسعة في عدة محافظات داخل البلاد، أسفرت عن اعتقال أشخاص متهمين بالارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، على حد قولها.

وأضافت أنه جرى ضبط كميات ضخمة من المتفجرات والطائرات المسيّرة، في إطار ما وصفته الأجهزة الأمنية بأنه “إفشال لمخططات تخريبية معادية”.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية 21 مشتبها فيه بمحافظة سمنان شمالي البلاد، على صلة بما وصفته بـ”العمل الإرهابي الإسرائيلي” ونشر الشائعات داخل البلاد.

كما أعلنت الشرطة الإيرانية عن اعتقال عميلين للموساد في مدينة فشافويه التابعة لمحافظة ري، وجرى ضبط أكثر من 200 كيلوغرام من المتفجرات ومعدات لـ23 طائرة مسيّرة وقاذفات وأجهزة توجيه وتحكم، ومركبة من طراز نيسان.

وفي محافظة جلستان بشمال شرق إيران، قالت شرطة المحافظة إنها تمكنت من اعتقال 3 أشخاص في شرق وغرب المحافظة بتهمة دعم العدوان الإسرائيلي وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت، وأوضحت أن اثنين منهم اعتُقلا في جاليكش، وأن الثالث اعتُقل في مدينة كوردكوي.

من جانبه، كشف القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد أحمد رضا رادان، في مقابلة تلفزيونية بثها الإعلام الإيراني، تفاصيل العمليات الأمنية، مؤكدًا أن ما جرى هو ثمرة “يقظة المواطنين” وتعاونهم مع أجهزة الشرطة عبر الإبلاغ الفوري على الرقم 110.

وقال رادان “في هذه الأوضاع المعقدة، من الطبيعي أن يظهر بعض الخونة والعملاء الذين يعملون لصالح العدو، سواء عبر التخريب أو الاغتيالات أو محاولات التشويش الأمني. وقد تمكنا من رصدهم بفضل تعاون الشعب”.

وأضاف أن الشرطة تصدّت لأعمال تخريبية في عدة محافظات منها ألبرز، حيث جرى ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة.

وأكد القائد الإيراني أن الأعداء يسعون لاستخدام طائرات مسيّرة صغيرة (درونز) لخداع الدفاعات الجوية الإيرانية، وقد تم ضبط عدد منها كان يُستخدم لنقل معدات مشبوهة.

ونشرت الشرطة صورًا لهذه المعدات والمركبات على شبكات التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة.