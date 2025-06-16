الموجة الثامنة.. صواريخ إيرانية تصيب تل أبيب وحيفا وتوقع إصابات مباشرة (فيديو)

شنت إيران، فجر الاثنين، هجوما صاروخيا جديدا استهدف عدة مناطق داخل إسرائيل، إذ أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن بدء الموجة الثامنة من العمليات ردا على اعتداءات “النظام الصهيوني”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم أسفر عن ضربات مباشرة في تل أبيب، مع سماع دوي انفجارات في شرق تل أبيب وغرب القدس وحيفا ومحيط مطار بن غوريون، إضافة إلى مناطق أخرى في أنحاء البلاد.

ووثقت تسجيلات لحظة سقوط صواريخ أطلقت من إيران على مدينة حيفا. كما أبلغت الشرطة عن سقوط صواريخ في بلدتين بمنطقة تل أبيب، وسقوط صاروخ آخر في منطقة الساحل أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن هناك تقارير عن إصابة 25 شخصاً جراء سقوط الصواريخ الإيرانية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض 10 صواريخ أطلقت من إيران.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الدفاع رصدت صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، مع تفعيل صفارات الإنذار في العديد من المناطق تحسباً لمزيد من الهجمات.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن هيئة البث الإسرائيلية أفادت بوقوع إصابات، بعضها خطير، في منطقة تل أبيب الكبرى، بالإضافة إلى إصابة مباشرة لمبنى متعدد الطوابق في المنطقة نفسها.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تقوم بتمشيط مناطق أخرى لرصد أي شظايا أو بقايا صواريخ اعتراضية. كما دعت المواطنين إلى البقاء في المناطق الآمنة وعدم الاقتراب من مواقع سقوط الصواريخ حفاظاً على سلامتهم.