ساعر: فرنسا عرضت علينا المساعدة.. وماكرون: لم نشارك في أي عملية ضد إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن فرنسا عرضت تقديم المساعدة لإسرائيل خلال العملية العسكرية الجارية ضد إيران، في حين نفى الرئيس الفرنسي مشاركة بلاده في أي عمليات.

وأضاف ساعر في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية أن “إسرائيل لا يمكنها إنهاء الحرب الجارية إلا إذا خرجت منها منتصرة بشكل حاسم، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل البلاد والأجيال القادمة”، على حد وصفه.

في المقابل، نقلت وكالة أنباء رويترز عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيده عدم المشاركة في أي عملية نفذتها إسرائيل ضد إيران.

وقال إن “فرنسا لم تشارك في أي عمليات نفذتها إسرائيل”.

وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي الموقف البريطاني قائلا “أما البريطانيون، فلم يقدموا لنا الدعم هذه المرة”.

وشدد ساعر على أن “القيادة الإسرائيلية تعرف جيدا ما الذي تريد تحقيقه”، وأضاف “لم ننهِ المهمة بعد وفق الخطة التي وضعناها وسنواصل العمليات حتى تنفيذها بالكامل”.

وعن الضربة العسكرية لإيران، كشف ساعر أن “قرار الهجوم لم يكن ارتجاليًّا، بل جرى اتخاذه بعد نقاشات عميقة امتدت شهورًا طويلة”، مشيرًا إلى أنها “نقاشات نُفّذت بشكل منظم ومنهجي وجوهري ومفصل، وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ إسرائيل”.

وأوضح وزير الخارجية أن الصواريخ الإيرانية التي تسعى إسرائيل إلى تدميرها “لا تهدد إسرائيل فقط، بل تصيب أهدافا في فرنسا وقد تصل إلى أوروبا بأكملها، ولذلك فإن العالم بدأ يُبدي تفهما لموقفنا، حتى من كان ينتقدنا في السابق”.

وبشأن مستقبل النظام الإيراني، قال الوزير الإسرائيلي “سنكون مسرورين جدا إذا سقط النظام الإيراني، مع أن ذلك ليس من بين الأهداف المعلنة للحرب، فهو في النهاية قرار يعود للشعب الإيراني”.

وفي ختام المقابلة، وردًّا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منع إسرائيل سابقا من استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي، أجاب ساعر “ليس كل ما يظهر في الإعلام صحيح”.