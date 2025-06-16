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شاهد: الاحتلال ينكل بالأسرى الفلسطينيين بعد احتفالهم بالصواريخ الإيرانية

"حماس" تحذر من خطورة وضع الأسرى بسجون إسرائيل وتدعو لوقف الجرائم
"حماس" تحذر من خطورة وضع الأسرى بسجون إسرائيل وتدعو إلى وقف الجرائم (وفا)
16/6/2025-|آخر تحديث: 09:26 PM (توقيت مكة)

قمعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أسرى فلسطينيين عقب احتفالهم بالقصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة تل أبيب.

وأظهرت مشاهد مصورة بثتها سلطات الاحتلال اقتحام وحدات القمع الخاصة زنازين الأسرى الذين قالت إنهم “معتقلون على خلفية مدنية”، إذ اعتدت عليهم بوحشية، وقامت بتكبيلهم وتعصيب أعينهم وسحلهم إلى خارج الزنازين، وسط تهديدات بإطلاق الرصاص وصراخ الجنود داخل الأقسام.

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ويأتي هذا القمع بعد موجة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي طالت مناطق عدة في إسرائيل،  بينها مدينة تل أبيب، في إطار الرد العسكري الإيراني على الهجمات الإسرائيلية.

ورأت سلطات الاحتلال أن مظاهر الفرح والاحتفال داخل السجون تشكل “تحريضا”، وردَّت عليها بحملة عقابية عنيفة.

يُذكر أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون بشكل متكرر لممارسات قمعية جماعية داخل السجون الإسرائيلية، خاصة عقب أي تطورات سياسية أو أمنية تشهدها الأراضي المحتلة، وتؤكد مؤسسات حقوقية أن سلطات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة ضد الأسرى في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

المصدر: الجزيرة مباشر

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