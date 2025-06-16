صراخ وهلع.. فلسطينيون يوثقون لحظة سقوط صاروخ إيراني في حيفا (فيديو)

وثق فلسطينيون لحظات سقوط صاروخ إيراني في مدينة حيفا، حيث انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر صراخا وهلعا بين السكان لحظة الانفجار.

وتظهر في الفيديو لحظة سقوط الصاروخ على منطقة في حيفا.

صراخ وهلع.. فلسطينيوون يوثقون لحظة سقوط صاروخ إيراني في حيفا pic.twitter.com/aPf6QmfgZn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2025

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدة مواقع جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران، الأحد، وأفادت فرق الإطفاء بأن مبنى على الساحل أصيب بضربة مباشرة.

وجاء في بيان للجيش “أُرسلت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية إلى عدة مواقع أُصيبت في إسرائيل، عقب الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من إيران“، وذلك بعدما أُبلغ السكان بإمكان مغادرة الملاجئ.

وذكر جهاز الإطفاء أن فرق الإنقاذ تتوجه إلى مبنى على الساحل أصيب بـ”ضربة مباشرة”.