كاميرا ترصد لحظة إصابة صاروخ إيراني مبنى في “بتاح تكفا” وسط إسرائيل (شاهد)
شهدت مدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل، فجر اليوم الاثنين، ضربة صاروخية مباشرة تسببت في أضرار جسيمة لأحد المباني السكنية، ضمن موجة جديدة من التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.
ووثّقت كاميرات المراقبة لحظة سقوط الصاروخ الإيراني على المبنى، في مشاهد تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت الانفجار العنيف والحرائق التي اندلعت في المكان.
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كما بثت القناة 12 الإسرائيلية صورا من داخل المبنى المتضرر، كاشفة عن حجم الدمار والخسائر.
وسارعت فرق الدفاع المدني الإسرائيلي إلى موقع الحادث، حيث عملت لساعات على إخماد الحرائق وإخلاء المدنيين من محيط المنطقة المتضررة.
وأظهرت المقاطع المصورة انتشارا مكثفا لسيارات الإطفاء والإسعاف في عدد من الشوارع المحيطة بالموقع.
يأتي هذا الهجوم في أعقاب تهديدات متكررة من طهران باستهداف مواقع إسرائيلية حساسة، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة.