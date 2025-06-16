الأخبار|إيران

شاهد: لحظة اشتعال محطة كهرباء حيفا إثر ضربة صاروخية إيرانية مباشرة

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16/6/2025

اشتعلت محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة حيفا، فجر الاثنين، عقب تعرضها لإصابة مباشرة بصاروخ أُطلق من إيران، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار كبيرة في مولدات الطاقة.

وأعلنت الإسعاف الإسرائيلية وقوع 4 إصابات مباشرة في حيفا، بينها حالتان أصيبتا في محيط مولدات الطاقة الرئيسية بالمدينة.

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كما وثقت مقاطع مصورة لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على المدينة، وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى سقوط صاروخ آخر في منطقة الساحل تسبب بأضرار مادية دون إصابات.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود تقارير عن إصابة 25 شخصاً جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من البلاد.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن بدء الموجة الثامنة من العمليات ردا على اعتداءات “النظام الصهيوني”.

تصاعد الدخان من أحد المواقع بمدينة حيفا في 16 يونيو/حزيران 2025، عقب موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية.
تصاعد الدخان من أحد المواقع بمدينة حيفا في 16 يونيو/حزيران 2025، عقب موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية. (الفرنسية)
المصدر: الجزيرة مباشر

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