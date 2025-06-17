ألمانيا تحذر إيران من “خيارات أكثر حدة” إذا لم تتراجع

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، إن خيار التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة النووي الإيراني قد يكون مطروحا على جدول الأعمال، إذا لم تتراجع طهران عن التصعيد وتعد إلى طاولة المفاوضات.

وجاءت تصريحات ميرتس خلال مقابلة مع قناة (زد دي إف) الألمانية، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في كند، إذ حذر من أن “الفرصة الدبلوماسية ما زالت قائمة، لكن إذا استمرت إيران في سياساتها العدوانية، فإن المجتمع الدولي قد يلجأ إلى خيارات أكثر حدة، من بينها تدمير بنيتها النووية بالكامل”.

وأضاف المستشار الألماني أن إسرائيل وحدها لا تملك القدرة العسكرية الكافية لتدمير البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن “الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى الأسلحة اللازمة للقيام بهذه المهمة، على عكس الولايات المتحدة التي تمتلك هذه الإمكانات”.

ويُعَد تصريح ميرتس من أقوى المواقف التي تصدر عن مسؤول ألماني بهذا المستوى بشأن برنامج إيران النووي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأوروبية والدولية على طهران لوقف تخصيب اليورانيوم والامتثال الكامل للالتزامات النووية.