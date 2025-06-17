إسرائيل تقرر منع كل الرحلات الجوية.. و”العال” تحاول إنقاذ آلاف العالقين بالخارج

ذكرت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن هناك قرارا حكوميا بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج، وأنها حصلت على إذن من الحكومة لبدء تسيير رحلات لإعادة العالقين في الخارج منذ بداية الحرب مع إيران.

ونقلت رويترز عن الشركة قولها إنها تتوقع تسيير رحلات إلى إسرائيل، غدا الأربعاء، من لارنكا وأثينا وروما وميلانو وباريس.

وأكدت الشركة أنه لم يتم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى دول أخرى حتى الآن منذ تعليق الرحلات الجوية. وتحاول الشركة الإسرائيلية إعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين العالقين في الخارج منذ اندلاع الاشتباكات مع إيران، الجمعة.

عشرات الآلاف من العالقين في الخارج

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فإن نحو 150 ألف مواطن إسرائيلي تأثرت رحلاتهم الجوية بالاشتباكات الدائرة بين إيران وإسرائيل.

وأفاد تقرير لموقع يديعوت أحرونوت، نقلا عن وزيرة النقل ميري ريجيف، بأنه إضافة إلى شركات الطيران الخاصة، فمن المتوقع مشاركة شركة ملاحة إسرائيلية في نقل المواطنين إلى إسرائيل بحرا.