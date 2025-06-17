ما خيارات بغداد بعد استخدام أجوائها في الهجمات الإسرائيلية على إيران؟

قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن الحكومة العراقية تتضامن مع إيران في مواجهة الهجوم الإسرائيلي، وتتحرك دبلوماسيًا على عدة مستويات لمنع توسع الحرب بالشرق الأوسط وحماية السيادة الوطنية، على حد قوله.

وأضاف علاوي خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر: “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل ليل نهار منذ بداية العدوان على إيران، والدولة العراقية والشعب العراقي يدعمان إيران في مواجهة حالة العدوان”.

وأوضح أن الحكومة العراقية تجري حوارات مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية والآسيوية للضغط نحو خفض التصعيد وعودة إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة، كما تم تقديم مذكرة دبلوماسية لمجلس الأمن احتجاجا على استخدام إسرائيل للأجواء العراقية في استهداف إيران، مؤكدًا أن العراق يتبع المسارات الدبلوماسية والسياسية ضمن الجامعة العربية والمجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بخيارات العراق إزاء اختراق الطيران الإسرائيلي لأجوائه، شدد علاوي على أن “هناك إجراءات خاصة بالأمن القومي العراقي وتأمين السيادة، والعراق يبني دفاعاته الجوية وقواته الجوية ووقّع عدة صفقات عسكرية وينسق مع التحالف الدولي لمنع استخدام أجوائه”.

وأشار إلى أن “قدرات الدفاع الجوي العراقية ناشئة وتتقدم للأمام، وقد اتخذنا إجراءات عملية وفنية، لكننا نرحل الخروقات للمجال الدبلوماسي عبر وزارة الخارجية”.

التصعيد بين طهران وتل أبيب.. ما موقف العراق؟ pic.twitter.com/UAIGg5OIsP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 16, 2025

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل أبلغت بغداد باستخدام الأجواء العراقية، قال علاوي: “لم يُبلغونا بهذا الأمر، ولا توجد لنا علاقات مع الكيان الإسرائيلي أصلاً. علاقتنا مع الولايات المتحدة تدفع نحو دعم السيادة الوطنية العراقية ومنع هذه الاختراقات”.

وختم بالقول: “نحتاج إلى موقف إقليمي ودولي جماعي لوقف حالة العدوان وانتهاكات السيادة والأجواء في منطقة الشرق الأوسط”.

والجمعة بدأت إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران تحت اسم “الأسد الصاعد”، مستهدفة منشآت نووية وعسكرية وبدعم أمريكي ضمني، ووصفت العملية بالاستباقية. وأكد نتنياهو أن الهدف ضرب القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

وردت إيران بسلسلة ضربات صاروخية ومسيرات أسفرت عن قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة، في أكبر مواجهة علنية بين الطرفين وتحول خطير ينذر باتساع التصعيد في المنطقة.