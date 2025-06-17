الحرس الثوري الإيراني يعلن موجة صاروخية “أشد سحقا” من سابقاتها

أعلن الحرس الثوري الإيراني، انطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية نفذتها القوة “الجوفضائية” التابعة له ضمن عملية “الوعد الصادق3″، مؤكدا أنها كانت “أشد قوة وسحقا من سابقاتها”.

وأضاف في بيان، نقلته وكالة تسنيم، اليوم الثلاثاء “الابتكارات والقدرات المستخدمة في هذه المرحلة من العملية، رغم الدعم الواسع الذي يتلقاه العدو من الولايات المتحدة والدول الغربية، ورغم امتلاكه أحدث التقنيات الدفاعية، قد مكنت صواريخنا من إصابة أهدافها داخل الأراضي المحتلة بدقة وفاعلية قصوى”.

وأكد الحرس الثوري أن “العمليات المؤثرة والدقيقة والأشد سحقا ستتواصل ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع، حتى القضاء التام عليه”، مختتما البيان بالآية القرآنية “وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ”.

وصباح اليوم، واصلت طهران لليوم الخامس سلسلة ردودها على تل أبيب، وقصفت بصواريخ وسط إسرائيل، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وفق هيئة البث الإسرائيلية.