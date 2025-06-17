“العقل النووي لإسرائيل”.. هآرتس تكشف ما فعلته الصواريخ الإيرانية بمعهد وايزمن

نقلت صحيفة هآرتس عن بروفيسور في معهد “وايزمن” للعلوم، أن صاروخين إيرانيين استهدفا بشكل مباشر منشآت المعهد، مما أسفر عن دمار واسع النطاق واحتراق أحد المختبرات الحيوية كليًّا.

وأشار البروفيسور إلى أن أحد المختبرات الرئيسية أصيب بضربة مباشرة أدت إلى انهياره، مؤكدا أن الطابق الذي كان يضم المختبر انهار مع طابق فوقه وآخر تحته.

وأضاف “لا أعتقد أن هناك شيئًا يمكن إنقاذه من الداخل، لقد اختفت عينات وأبحاث جمعناها على مدار سنوات طويلة”.

“ساحة حرب”

ووصف البروفيسور المشهد عقب الضربة قائلا “كان حرم المعهد يبدو كساحة حرب، أدركنا على الفور أن نتائج عملنا العلمي لسنوات تبخّرت في لحظة”.

وأوضح أن حجم الدمار طال أيضا مباني ومختبرات مجاورة، مؤكدا أن “الدمار هائل وغير مسبوق”.

ومعهد وايزمان للعلوم هو أحد أبرز المراكز البحثية والعلمية في إسرائيل، وثالث مؤسسة تعليمية أنشئت فيها، ويصنف ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم.

ويقدم المعهد خدمات بحثية متقدمة للجيش الإسرائيلي، ويطلق عليه لقب “العقل النووي لإسرائيل”.