تحذير روسي بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل

أكد الكرملين اليوم الثلاثاء، استعداده للعب دور الوسيط في النزاع بين إسرائيل وإيران.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “في الوقت الحالي، نلاحظ تحفظا تبديه إسرائيل في اللجوء إلى الوساطة والانخراط في مسار سلمي نحو التسوية”.

وحذر بيسكوف من أن “حالة الصراع بين إسرائيل وإيران تتجه نحو تصعيد متسارع، ومستوى عدم قابليتها للتنبؤ مطلق”.

إسرائيل ترفض الوساطة

وقال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه يرى أن إسرائيل لا تريد جهود وساطة في صراعها مع إيران في الوقت الراهن وسط ما وصفه بأنه “تصعيد سريع”.

وفي مؤتمر صحفي دعا بيسكوف الجانبين إلى الالتزام بضبط النفس قائلا إن مستوى الضبابية بشأن ما يحدث بلا حدود”.

وقال بيسكوف إن عرض روسيا الخاص بالوساطة إذا اقتضى الأمر لا يزال قائما، لكنها ترى أن إسرائيل غير مهتمة في الوقت الحالي بالسعي لحل سلمي.

وساطة بوتين

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح وساطته في النزاع، وندد الرئيس الروسي يوم الجمعة، بالضربات الإسرائيلية على إيران معتبرا أنها “تصعيد خطير”، ومحذرا من “التداعيات المدمّرة على كامل المنطقة”.

وأجرى بوتين اتصالَين هاتفيَين منفصلين مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لبيان صادر عن الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين “شدد على أن روسيا تدين خطوات إسرائيل التي تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأشارت إلى أنه أعرب لنتنياهو عن “استعداده لأداء دور وسيط بهدف تفادي تصعيد جديد في التوترات”، وأنه حذّر من “خطر التداعيات المدمرة على كامل المنطقة”.

روسيا ومجموعة السبعة

وعن الحرب الدائرة بين بلاده وأوكرانيا منذ سنوات، قال صرح بيسكوف، إن روسيا نفذت بالكامل الوعود التي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول.

وقال إنه لا يوجد فهم حول جولة المفاوضات القادمة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة.

وعن مجموعة السبعة، قال بيسكوف، إن صيغة مجموعة السبع “تبدو الآن باهتة وعديمة الفائدة مقارنة بمجموعة العشرين” وقال إن روسيا توافق ترامب على أن استبعاد موسكو من صيغة G8 كان خطأً، وأكد أن “صيغة G8” فقدت الآن أهميتها العملية بالنسبة لروسيا.