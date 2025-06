الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد تغييرات في مفاعل نطنز الإيراني

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها رصدت عوامل إضافية تشير إلى تأثيرات مباشرة في غرف التخصيب الواقعة تحت الأرض بمفاعل “نطنز” أكبر مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران.

ونقلت رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه “لا تغيير بشأن منشأة أصفهان -إحدى أكبر المواقع النووية في إيران التي تُخزَّن فيها كميات اليورانيوم المخصب شبه الجاهز لصنع قنبلة- وموقع فوردو”.

Iran: Based on continued analysis of high resolution satellite imagery collected after Friday’s attacks, the IAEA has identified additional elements that indicate direct impacts on the underground enrichment halls at Natanz.

No change to report at Esfahan and Fordow.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 17, 2025