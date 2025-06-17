الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد تغييرات في مفاعل نطنز الإيراني

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها رصدت عوامل إضافية تشير إلى تأثيرات مباشرة في غرف التخصيب الواقعة تحت الأرض بمفاعل “نطنز” أكبر مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران.

ونقلت رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه “لا تغيير بشأن منشأة أصفهان -إحدى أكبر المواقع النووية في إيران التي تُخزَّن فيها كميات اليورانيوم المخصب شبه الجاهز لصنع قنبلة- وموقع فوردو”.

Iran: Based on continued analysis of high resolution satellite imagery collected after Friday’s attacks, the IAEA has identified additional elements that indicate direct impacts on the underground enrichment halls at Natanz.

No change to report at Esfahan and Fordow. — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 17, 2025

وقالت الوكالة “بناءً على التحليل المستمر لصور الأقمار الصناعية العالية الدقة التي جُمعت بعد هجمات يوم الجمعة، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى آثار مباشرة في قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز”.

وأضافت الوكالة الدولية أنه “لا تغيير في التقارير المتعلقة بأصفهان وفوردو”، وقالت “لا تغيير ليتم إعلانه بشأن منشأتي أصفهان وفوردو”.

أضرار في نطنز

وشنت إسرائيل حربها الجوية يوم الجمعة بهجوم مفاجئ أودى بحياة قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

وأعلنت إسرائيل أنها ضربت طائرات مقاتلة إيرانية وأدت غاراتها الجوية إلى تعطيل اثنتين على الأقل من محطات تخصيب اليورانيوم الإيرانية الثلاثة العاملة.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “من المرجح للغاية أن تكون جميع أجهزة الطرد المركزي، والبالغ عددها حوالي 15 ألفا، العاملة في أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران في نطنز، قد تضررت بشدة”.

أضرار محدودة

وأعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشأة “فوردو” لتخصيب اليورانيوم أسفرت عن “أضرار محدودة”.

وأكد كمالوندي أن الحادث لم يؤثر في عمليات التخصيب الجارية، موضحا أن العمل في المنشأة مستمر كالمعتاد.

IAEA Director General @RafaelMGrossi yesterday addressed the @UN Security Council #UNSC on the situation in Iran. “I have indicated to the respective authorities my readiness to travel at the earliest to assess the situation” His full statement: https://t.co/EClRdxTy9o pic.twitter.com/dnciOfjV8j — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 14, 2025

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منشآت نووية تابعة لإيران في أصفهان تعرضت لعدة هجمات، لكنها أكدت أنه “لم يتم تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع حتى الآن”.

وقالت الوكالة في بيان “نحن على اتصال وثيق مع إيران بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، ونتابع الموقف لتقييم أي تأثير محتمل على أمن وسلامة المنشآت النووية الإيرانية”.