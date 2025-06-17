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الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد تغييرات في مفاعل نطنز الإيراني

فني إيراني يشغل أجهزة في مفاعل نطنز النووي خلال تدشين الرئيس الإيراني لمشاريع نووية (وكالة الأناضول)
17/6/2025-|آخر تحديث: 05:39 PM (توقيت مكة)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها رصدت عوامل إضافية تشير إلى تأثيرات مباشرة في غرف التخصيب الواقعة تحت الأرض بمفاعل “نطنز” أكبر مراكز تخصيب اليورانيوم في إيران.

ونقلت رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه “لا تغيير بشأن منشأة أصفهان -إحدى أكبر المواقع النووية في إيران التي تُخزَّن فيها كميات اليورانيوم المخصب شبه الجاهز لصنع قنبلة- وموقع فوردو”.

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وقالت الوكالة “بناءً على التحليل المستمر لصور الأقمار الصناعية العالية الدقة التي جُمعت بعد هجمات يوم الجمعة، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى آثار مباشرة في قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز”.

وأضافت الوكالة الدولية أنه “لا تغيير في التقارير المتعلقة بأصفهان وفوردو”، وقالت “لا تغيير ليتم إعلانه بشأن منشأتي أصفهان وفوردو”.

منشآت تحويل اليورانيوم في أصفهان على بُعد 420 كيلومترا جنوب طهران (الفرنسية) 

أضرار في نطنز

وشنت إسرائيل حربها الجوية يوم الجمعة بهجوم مفاجئ أودى بحياة قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

وأعلنت إسرائيل أنها ضربت طائرات مقاتلة إيرانية وأدت غاراتها الجوية إلى تعطيل اثنتين على الأقل من محطات تخصيب اليورانيوم الإيرانية الثلاثة العاملة.

صورة مركبة تبين عددا من المنشآت النووية الإيرانية (الفرنسية)

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “من المرجح للغاية أن تكون جميع أجهزة الطرد المركزي، والبالغ عددها حوالي 15 ألفا، العاملة في أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران في نطنز، قد تضررت بشدة”.

منشأة نووية إيرانية مع لافتة تحذيرية في أصفهان (رويترز) 

أضرار محدودة

وأعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشأة “فوردو” لتخصيب اليورانيوم أسفرت عن “أضرار محدودة”.

وأكد كمالوندي أن الحادث لم يؤثر في عمليات التخصيب الجارية، موضحا أن العمل في المنشأة مستمر كالمعتاد.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منشآت نووية تابعة لإيران في أصفهان تعرضت لعدة هجمات، لكنها أكدت أنه “لم يتم تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع حتى الآن”.

وقالت الوكالة في بيان “نحن على اتصال وثيق مع إيران بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، ونتابع الموقف لتقييم أي تأثير محتمل على أمن وسلامة المنشآت النووية الإيرانية”.

المصدر: الجزيرة مباشر

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