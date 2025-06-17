“انفجار كبير”.. قصف إسرائيلي لمنطقة صناعية في تبريز (فيديو)

استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، منطقة صناعية في مدينة تبريز، بشمال غرب إيران، مما أدى إلى وقوع انفجار كبير في الموقع المستهدف.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن منظومات الدفاع الجوي الإيراني تصدت للهجوم بعد تفعيلها فورا عقب الانفجار، وقالت “لا تزال الاشتباكات مع الأهداف المعادية جارية حتى وقت قريب”.

وأظهر مقطع قصف إسرائيل لمدينة تبريز، وسحب الدخان وهي تتصاعد من الموقع المستهدف.

استهداف منطقة صناعية

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية استهدفت منطقة صناعية في مدينة تبريز، بإطلاق أربعة صواريخ، مما أدى إلى وقوع انفجار كبير وأضرار مادية، ولم تُعلن بعد حصيلة الخسائر البشرية بشكل رسمي.