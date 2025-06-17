ترامب: صبرنا ينفد.. وعلى إيران الاستسلام غير المشروط

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، اليوم الثلاثاء، داعيًا طهران إلى “الاستسلام غير المشروط”.

وهدد ترامب قائلا إن الولايات المتحدة لديها “السيطرة الأمريكية الكاملة على الأجواء فوق إيران“.

وفي منشور مثير نشره عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال”، قال ترامب “نحن نعرف بالضبط أين يختبئ من يُسمى بالمرشد الأعلى. إنه هدف سهل، لكنه آمن في مكانه.. ولسنا بصدد تصفيته (قتله) على الأقل في الوقت الحالي”.

وأضاف ترامب بنبرة تحذيرية “صبرنا بدأ ينفد. لا نريد أن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. استسلام غير مشروط، شكرًا على اهتمامكم بهذا الأمر”.

وتابع الرئيس الأمريكي حديثه بالتأكيد على التفوق العسكري الأمريكي قائلًا “لدينا الآن سيطرة كاملة وتامة على السماء فوق إيران”، مشيرًا إلى أن طهران تمتلك بالفعل أنظمة تتبع جوي ومعدات دفاعية “جيدة وبكميات كبيرة”، لكنه شدد على أنها “لا تُقارن بالمعدات الأمريكية المصنوعة والمصممة داخل الولايات المتحدة”.

وأردف “لا أحد يفعل ذلك أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية”.

تأتي تصريحات ترامب في سياق تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما بعد الهجمات الأخيرة المتبادلة بين طهران وتل أبيب، والتي أثارت قلقًا دوليًا من انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع، قد تتورط فيها قوى دولية.