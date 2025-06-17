حريق هائل في مبنى الموساد بعد ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟ (شاهد)

تداول عدد من المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، صورا تُظهر ما قيل إنه حريق لمبنى تابع لجهاز الموساد الإسرائيلي نتيجة القصف الإيراني الأخير.

ولاقى المقطع انتشارا واسعا، عقب الإعلان عن عملية “الوعد الصادق 3” التي شنتها إيران ضد إسرائيل، ردا على هجماتها على المنشآت النووية في الأراضي الإيرانية.

حقيقة الفيديو

غير أن التحقق من هذه الصور أظهر أنها قديمة، وتعود لحادثة اندلاع حريق في موقف للدراجات النارية في إحدى المدن الصينية، وقد تم تداولها سابقا في سياقات غير مرتبطة بالأحداث الحالية.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات من المصابين، وأضرارا مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية.