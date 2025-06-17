ترامب عن سبب عودته المبكرة إلى واشنطن: ماكرون يخطئ الفهم دائما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، إن مغادرته المبكرة لقمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا “لا علاقة لها بوقف إطلاق نار” بين إسرائيل وإيران، آخذا بشدة على الرئيس الفرنسي تقديمه الوضع على هذا النحو.

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة مجموعة السبع قبل يوم من اختتامها في حين تواصل إسرائيل حليفة الولايات المتحدة تبادل الضربات مع إيران لليوم الخامس على التوالي.

“ماكرون محب للدعاية”

وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشال”، قائلا إن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحب للدعاية الشخصية، قال خطأً إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا لأعود إلى واشنطن للعمل على وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران”.

وأضاف “هذا خطأ! لا يملك أي فكرة عن سبب عودتي إلى واشنطن، لكن بالتأكيد لا علاقة له بوقف إطلاق نار. بل أكبر من ذلك بكثير. إيمانويل يخطئ الفهم دائما. ترقبوا!”.

وكان ماكرون قد قال لصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع إن “اقتراحا قدم” من جانب الأمريكيين لحصول لقاء وتبادل مع الإيرانيين”، مضيفا “إذا نجحت الولايات المتحدة في الحصول على وقف لإطلاق النار فهذا الأمر سيكون جيدا”.

ودعا قادةُ مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في إعلان إلى “خفض التصعيد” في الشرق الأوسط بدءا بالنزاع بين إسرائيل وإيران، مشددين على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” وعلى ضرورة حماية المدنيين.

وقال ترامب خلال التقاط صورة جماعية لقادة مجموعة السبع قبيل مغادرته “عليّ العودة بأسرع وقت ممكن. كنت أتمنى البقاء حتى الغد لكنهم يتفهمون، هذه القضية كبيرة”.

ونقلت رويترز عن موقع أكسيوس الإخباري أن البيت الأبيض يناقش مع إيران إمكانية عقد اجتماع هذا الأسبوع بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث لفوكس نيوز إن ترامب لا يزال يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدافع عن أصولها في المنطقة.

على متن الطائرة الرئاسية

وقال ترامب لقناة “سي بي إس” وهو في الطائرة الرئاسية عائدا إلى بلاده “لم أقل إنني أبحث عن وقف لإطلاق النار بل نريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع إيران”.

وعن الهجمات الإسرائيلية على إيران، قال ترامب إنها “لم تتباطأ”، وأضاف “سترون ما يحدث خلال اليومين المقبلين”، وقال عن تصريحه بإخلاء طهران إنه أراد “أن يكون الناس بأمان”.

وعن عودته قبل ختام القمة قال ترامب، أنا “بحاجة إلى أن أتابع من البيت الأبيض وليس كندا حتى أكون على اطلاع تام ولا أضطر إلى الاعتماد على الهواتف لمعرفة ما يحدث”.

وقال عن احتمال إرسال ويتكوف للقاء الإيرانيين “قد أفعل ذلك والأمر يعتمد على ما سيحدث”. وأضاف “سنرد بقوة شديدة على أي هجوم ضد شعبنا أو قواتنا”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، مع تصاعد الدخان من شرق المدينة بعد انفجار ما يشتبه في أنها مقذوفات إسرائيلية.

وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب بعد منتصف الليل، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن صاروخا إيرانيا سقط بشكل مباشر على مبنى بمنطقة تل أبيب الكبرى.