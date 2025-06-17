رشقة صواريخ جديدة من إيران تستهدف مناطق في جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين-الثلاثاء، عن رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل، في إطار موجة تصعيد متواصلة بين الجانبين.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا سقط في النقب، بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة جنوبي البلاد أدى إلى اندلاع حريق دون وقوع إصابات.

ولاحقا، أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات للسكان بإمكانية مغادرة المناطق الآمنة في جميع أنحاء البلاد، في إشارة إلى انخفاض مستوى التهديد الحالي.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة التاسعة من عملية “الوعد الصادق 3″، مشيراً إلى أن الهجمات الصاروخية ستستمر حتى ساعات الصباح.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن الحرس الثوري إعلانه أنه قصف بصواريخ باليستية القاعدة التي استهدفت مقر التلفزيون الإيراني.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الحديث يدور عن عدد محدود من عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي عدم تسجيل أي إصابات بعد دفعة الصواريخ الأخيرة من إيران.

والجمعة، شنت إسرائيل عملية واسعة ضد إيران تحت اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة وعلماء، بدعم أمريكي ضمني، ووصفتها بأنها عملية استباقية.

وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الهدف هو ضرب البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الإيرانية.

وردت إيران بسلسلة ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة في عشر موجات متتالية، أسفرت حتى مساء الاثنين عن مقتل 24 وإصابة أكثر من 345 شخصاً، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.