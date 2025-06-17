شاهد: صواريخ إيرانية تعبر سماء إسرائيل والدفاعات الجوية تعترضها

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، لقطات مصورة توثق لحظات إطلاق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء شمال البلاد، في وقت تشهد فيه إسرائيل موجة جديدة من الهجمات الإيرانية في إطار تصعيد عسكري متواصل بين الجانبين.

وأظهرت “الفيديوهات” صواريخ اعتراضية تنطلق في السماء وسط أصوات انفجارات متتالية وضوء كثيف، يُعتقد أنه ناجم عن عمليات اعتراض جوية استهدفت صواريخ إيرانية قادمة.

وتزامن ظهور هذه المقاطع مع إعلان وسائل إعلام رسمية إيرانية انطلاق “الموجة العاشرة” من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة اتجاه الأراضي الإسرائيلية، ضمن عملية “الوعد الصادق 3″ التي تشنها طهران ردا على ما تقول إنها هجمات إسرائيلية استهدفت قيادات ومواقع داخل إيران خلال الأسابيع الماضية.

وبالتزامن مع الإعلان الإيراني، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانطلاق صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل، شملت النقب وبئر السبع وديمونا، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان طهران بدء هجومها الجديد. كما أكدت القناة أن الجبهة الداخلية أبلغت عن إطلاق صواريخ من إيران اتجاه منطقة النقب التي تضم منشآت حيوية، أبرزها مفاعل ديمونا النووي.