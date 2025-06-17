شاهد: لحظة إصابة صاروخ إيراني لحافلة في هرتسليا واندلاع حرائق واسعة وسط إسرائيل

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ إيراني على حافلة في مدينة هرتسليا وسط إسرائيل، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المركبة ومحيطها.

وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية تسجيل 8 حوادث مختلفة عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة، معظمها حرائق اندلعت في مناطق مفتوحة بوسط البلاد.

وأضافت أن 20 طاقما من فرق الإطفاء يعملون حاليا للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق سكنية.

والجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

وفي اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.