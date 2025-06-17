صفارات الإنذار تدوي في ديمونا وبئر السبع .. إيران تبدأ “الموجة العاشرة” من الهجمات الصاروخية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء، انطلاق “الموجة العاشرة” من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة اتجاه إسرائيل، في إطار عملية “الوعد الصادق 3″، بينما أُطلقت صفارات الإنذار في مناطق جنوبية عدة داخل إسرائيل، بينها مدينة ديمونا حيث المفاعل النووي.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن الموجة العاشرة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة انطلقت من مناطق مختلفة من البلاد، دون تحديد المواقع بدقة.

وفي سياق متصل، أكدت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيَّرة والصواريخ بدأت، وتستهدف مواقع داخل “الأراضي المحتلة”.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن هذه الهجمات تأتي في سياق الموجة العاشرة من عملية “الوعد الصادق 3″، في إشارة إلى استمرار العملية العسكرية الإيرانية الواسعة ضد أهداف إسرائيلية، التي بدأت قبل أيام ردا على هجمات سابقة اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها.

في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بانطلاق صفارات الإنذار في مناطق الجنوب، بما فيها النقب وبئر السبع وديمونا، وذلك بعد دقائق من إعلان إيران بدء هجماتها الجديدة.

وأكدت القناة أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أبلغت عن إطلاق صواريخ من إيران اتجاه منطقة النقب، التي تضم منشآت استراتيجية وحيوية.

كما نقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه رصد إطلاق صواريخ من داخل إيران، ويعمل حاليا على إسقاطها عبر منظومات الدفاع الجوي.