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صور أقمار صناعية تظهر تضرر منشآت وقواعد عسكرية إيرانية جراء القصف الإسرائيلي

سحابة من الدخان والنيران فوق مصفاة نفط جنوب طهران، بعد غارة إسرائيلية -15 يونيو/حزيران (الفرنسية)
17/6/2025-|آخر تحديث: 02:59 PM (توقيت مكة)

بيّنت صور أقمار اصطناعية، نشرتها شركة بلانيت لبعض المواقع الإيرانية التي استهدفتها إسرائيل، الأضرار التي لحقت بها جراء الهجوم الذي تشنه إسرائيل منذ يوم الجمعة على إيران.

صور شركة بلانيت مفاعل نطنز بعد الضربة الإسرائيلي -14 يونيو/حزيران

وأظهرت الصور التي نشرتها الشركة المتخصصة في تحليل البيانات والفضاء -وتُشغّل أكبر أسطول من أقمار تصوير الأرض- حالة المواقع المستهدفة قبل الهجوم الإسرائيلي وبعده.

وشملت المواقع الإيرانية المستهدفة، قاعدة الصواريخ في تبريز (الشمالية والجنوبية) وقاعدة الصواريخ في كرمانشاه، وأصفهان ونطنز وفوردو.

صورة شركة بلانيت لمفاعل نطنز الإيراني في يوم 20 مايو

ضربات جوية مكثفة

وقالت الشركة، إن الصور الخاصة بقاعدة صواريخ شمال تبريز قبل وبعد الضربة، التُقطت في يومي الثالث والسادس عشر من الشهر الجاري “3 و16 يونيو/حزيران 2025”.

وفي فجر يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران، شنّت إسرائيل، ضربات جوية مكثفة على أهداف استراتيجية في العاصمة الإيرانية طهران، في إطار عملية أطلقت عليها تل أبيب اسم “الأسد الصاعد”.

موقع تبريز بعد الهجوم -16 يونيو (شركة بلانيت)

وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية إن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي والعالمين النوويين مهدي طهرانجي وفريدون عباسي قتلوا بالهجوم في أبرز عمليات الاغتيال التي استهدفت كبار العسكريين والعلماء النوويين.

صورة شركة بلانيت لمفاعل فوردو في مارس 2025

إيران تؤكد تدمير “أهداف استراتيجية”

وأعلنت إيران الثلاثاء أنها دمرت خلال الليل “أهدافا استراتيجية” في إسرائيل بواسطة مسيّرات، في اليوم الخامس من المواجهة العسكرية المتواصلة بين الدولتين.

صور شركة بلانيت لموقع فوردو النووي الإيراني بعد الهجوم -13 يونيو

وقال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري “قامت مسيّرات مدمرة من أنواع مختلفة مزودة بقدرات تدمير واستهداف دقيق بتدمير مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني في تل أبيب وحيفا”، على ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

صورة شركة بلانيت لموقع كرمنشاه يوم 13 يونيو

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن صواريخ وشظايا سقطت الثلاثاء في تل أبيب بعد انطلاق صافرات الإنذار الثلاثاء في إسرائيل إثر إعلان الجيش رصد صواريخ أطلقت من إيران.

صورة شركة بلانيت لموقع كرمنشاه الإيراني يوم 12 يونيو
المصدر: الجزيرة مباشر

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