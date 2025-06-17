ضربة جديدة لسفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل

أدت الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران على إسرائيل إلى ارتفاع تكلفة التأمين على سفن الشحن المتجهة إليها، وأحبطت التوقعات بإمكانية تجاوز قطاع الشحن الإسرائيلي الأزمة التي يواجهها منذ أن بدأ الحوثيون عملياتهم في البحر الأحمر.

وذكرت مصادر في قطاع الشحن لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة التأمين ضد أخطار الحروب على سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل ارتفعت بما يصل إلى 3 أضعاف ما كانت عليه قبل أسبوع واحد، وذلك نتيجة الاشتباكات المتواصلة بين إيران وإسرائيل.

وأضافت المصادر أن تكلفة التأمين على رحلة مدتها 7 أيام إلى الموانئ الإسرائيلية تراوحت من 0.7% إلى 1% من قيمة السفينة، مقابل نحو 0.2% قبل أسبوع.

ولا تزال تكلفة التأمين ضد أخطار الحروب بالنسبة للسفن المتجهة إلى إسرائيل أقل من الذروة، التي تجاوزت 2% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد نحو شهر من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

توقعات بارتفاع أكبر للتكلفة

ومن المرجَّح أن تتباين التكلفة وفقا لتقدير كل من شركات التأمين على حدة، لكن من الواضح أن الاشتباكات الجارية ستزيد التكلفة اليومية للرحلة بعشرات الآلاف من الدولارات.

وقال ديفيد سميث، رئيس قسم النقل البحري في شركة (ماكجيل آند بارتنرز) للوساطة التأمينية، لرويترز “تُحسب التكلفة في الرحلات إلى إسرائيل كل على حدة، إذ ترتفع إلى ما يصل إلى 1% للرحلات التي تستمر 7 أيام، وذلك حسب نوع الشحنة والملكية والميناء”.

وتعتمد إسرائيل على الممرات البحرية في نقل معظم وارداتها التي تُشحن إلى الأرصفة في موانئ، منها أسدود على البحر المتوسط القريب من غزة في الجنوب وميناء حيفا في الشمال، إضافة إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر.

وأغلقت مجموعة بازان الإسرائيلية مصفاة حيفا للنفط، وهي الأكبر في إسرائيل، في 16 يونيو/حزيران، بعد تضرر محطة توليد الكهرباء التابعة لها جراء هجوم إيراني.

وأظهرت بيانات تتبُّع السفن من (مارين ترافيك)، اليوم الثلاثاء، أن نحو 30 سفينة، كثير منها سفن شحن عامة، رست بالقرب من ميناء حيفا.

وتشعر شركات شحن كثيرة بالقلق إزاء الإبحار إلى إسرائيل نظرا لارتفاع مستوى الأخطار.

ضربات الحوثيين مستمرة

وكان زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي قد أعلن، السبت، تأييده للرد الإيراني على إسرائيل، متوعدا الأخيرة بـ”حرب مفتوحة ومستمرة”.

وأعلنت جماعة أنصار الله، الأحد، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في منطقة يافا قرب تل أبيب، بصواريخ باليستية فرط صوتية.

وأكدت جماعة أنصار الله أنها ستهاجم أي سفن مرتبطة بإسرائيل رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بشأن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة في البحر الأحمر.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الجماعة “حصارا بحريا” على ميناء حيفا ردا على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.