طهران تكشف التناقض في موقف مفوضة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من الصراع مع إسرائيل

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس “بالتوقف عن الدفاع عن المعتدي”.

وقال بقائي في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، مخاطبا كالاس “كيف تعبّرين عن القلق تجاه برنامج إيران النووي السلمي، الذي يخضع لأقصى درجات الرقابة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتجاهلين حقيقة أن النظام الإسرائيلي لديه ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية؟”.

Madam @kajakallas, Please stop acting as the aggressor's apologist.

How can you express concern over Iran's peaceful program that is under the most robust IAEA's inspections and ignore the fact that Israeli regime has a huge arsenal of #NuclearWeapons?!

Iran has never sought… pic.twitter.com/Df428g4FcI

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 17, 2025