غزة.. فصائل المقاومة تنفذ عمليات نوعية وتؤكد سقوط قتلى من جنود الاحتلال

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية خلال الساعات الماضية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، وتدمير آليات عسكرية.

وقالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاوميها تمكنوا، أمس الاثنين، من تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، مما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- استهداف تجمُّع لجنود الاحتلال المتمركزين عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بقذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وأضافت السرايا أن مقاتليها، بالتعاون مع مجاهدي كتائب القسام، نفذوا عملية مزدوجة في منطقة عبسان الكبيرة، جرى خلالها تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين باستخدام عبوتين ناسفتين من نوع “شواظ” و”العمل الفدائي”.

وأكدت السرايا اشتعال النيران في الآليات المستهدفة، مشيرة إلى أن طائرات مروحية إسرائيلية هبطت في المكان لإجلاء القتلى والجرحى.

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها نفذوا عملية مركبة استهدفت قوة إسرائيلية كانت تستعد للتحصن داخل منزل في محيط عبسان الكبيرة شرق خان يونس، حيث جرى تفجير المنزل بعد زرعه سلفا بعبوات شديدة الانفجار، مما أسفر عن وقوع إصابات مباشرة بين صفوف الجنود.

وأشارت الكتائب إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة الإنقاذ التي وصلت إلى المكان بعدد من قذائف الهاون من عيار “60 ملم”، مؤكدة أن العملية “كانت محكمة التخطيط، وتم تجهيز مسرحها بعبوات ناسفة هُندست من مخلفات جيش الاحتلال”.

وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة تال موشيفيتش، خلال اشتباكات وقعت في 16 يونيو/حزيران الجاري.

وتأتي هذه العمليات في إطار تصعيد ميداني مستمر في قطاع غزة، حيث تخوض فصائل المقاومة مواجهات متواصلة ضد توغل القوات الإسرائيلية في مناطق جنوب القطاع ووسطه، مع اشتداد القصف والاشتباكات البرية.