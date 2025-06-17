مستشار قائد الحرس الثوري يعلق على أنباء انخفاض مخزون إيران من الصواريخ

أكد العميد أحمد وحيدي، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، وزير الداخلية السابق، أن إيران جاهزة لحرب شاملة وطويلة الأمد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة “أخذت جميع الاحتمالات بعين الاعتبار”، ولا تشعر بأي قلق حيال طول أمد المواجهة.

وقال وحيدي، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية “نحن مستعدون لحرب بكل أبعادها، وجاهزون لكل سيناريو قد يطرأ في ساحة المعركة”.

“الترسانة الصاروخية لم تُستخدم بعد”

وفي رد على تقارير غربية تحدثت عن انخفاض في مخزون إيران من الصواريخ، وصف وحيدي هذه “المزاعم” بأنها “مزحة”، مؤكدا أن إيران لم تستخدم بعد قدراتها الصاروخية الحديثة بشكل استراتيجي.

وأضاف “ننتظر اللحظة المناسبة لإدخال الجيل الجديد من الصواريخ والمنظومات المتطورة إلى الميدان”.

مفاجآت ميدانية قادمة

وشدد العميد وحيدي على أن الأيام المقبلة ستكشف عن مستوى غير مسبوق من الابتكار العسكري الإيراني، مؤكدا أن “العدو سيُفاجَأ بما نحمله من قدرات وخطط ميدانية”.

وأضاف “ميزان القوى يتحول يوما بعد يوم لصالح إيران، وقد نلجأ لاستخدام قدرات أخرى لم تُكشف بعد”.

وختم وحيدي حديثه بالتأكيد على أن إيران تملك “اليد العليا في إيلام الكيان الصهيوني”، مضيفا “في القريب العاجل، سيرى الجميع حجم القوة والاقتدار الذي تتمتع به قواتنا المسلحة في مختلف المجالات العسكرية”.