نواب في الكونغرس يحذرون ترامب: لا تدخل الحرب

أعلن نواب أمريكيون، عزمهم تقديم مشروع قرار مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يُقيّد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصراع بين إسرائيل وإيران دون تفويض مسبق من الكونغرس.

وقال النائب الجمهوري توماس ماسي عبر منصة إكس “هذه ليست حربنا، وإن كانت كذلك، فالدستور يُلزم أن يتخذ الكونغرس القرار”، مضيفا “سأقدم مشروع قرار غدا لتقييد تدخلنا في الحرب، وأدعو جميع النواب إلى دعمه”.

This is not our war.

But if it were, Congress must decide such matters according to our Constitution.

I’m introducing a bipartisan War Powers Resolution tomorrow to prohibit our involvement.

I invite all members of Congress to cosponsor this resolution.

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 16, 2025