نواب في الكونغرس يحذرون ترامب: لا تدخل الحرب

أعلن نواب أمريكيون، عزمهم تقديم مشروع قرار مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يُقيّد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصراع بين إسرائيل وإيران دون تفويض مسبق من الكونغرس.

وقال النائب الجمهوري توماس ماسي عبر منصة إكس “هذه ليست حربنا، وإن كانت كذلك، فالدستور يُلزم أن يتخذ الكونغرس القرار”، مضيفا “سأقدم مشروع قرار غدا لتقييد تدخلنا في الحرب، وأدعو جميع النواب إلى دعمه”.

This is not our war. But if it were, Congress must decide such matters according to our Constitution. I’m introducing a bipartisan War Powers Resolution tomorrow to prohibit our involvement. I invite all members of Congress to cosponsor this resolution. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 16, 2025

ومن جانبه، قدم السيناتور الديمقراطي تيم كين، مشروع قرار في مجلس الشيوخ يؤكد ضرورة حصول أي تدخل عسكري على تصويت الكونغرس، إلا إذا كان ردًّا مباشرا على هجوم إيراني وشيك.

وقال كين “هذا القرار يضمن أن إرسال قواتنا إلى ساحات المعركة لا يتم إلا بعد نقاش علني وتصويت ديمقراطي”.

“الشعب الأمريكي لم يعد يُخدع”

وانضمت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب إلى التحذيرات، مؤكدة أن “دخول ترامب الحرب دون تفويض من الكونغرس أمر غير مقبول”، مضيفة “الشعب الأمريكي بات يعي تماما المخاطر، ولم يعد ينخدع بالذرائع العسكرية”.

I look forward to supporting this War Powers Resolution. The American people aren't falling for it again. We were lied to about "weapons of mass destruction" in Iraq that killed millions + forever changed lives. It's unconst'l for Trump to go to war without a vote in Congress. https://t.co/PJbtMtfwda — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) June 17, 2025

وبدوره، صرّح السيناتور بيرني ساندرز، بأنه قدّم تشريعا صريحا يمنع إدارة ترامب من جرّ الولايات المتحدة إلى حرب “غير قانونية” مع إيران، محذرا من إعادة تكرار كوارث التدخل العسكري في الشرق الأوسط.

مخاوف من التصعيد

وتزامنت هذه التحذيرات مع مغادرة الرئيس ترامب المبكرة لقمة مجموعة السبع، في وقت أفادت فيه تقارير بأنه وجّه تحذيرا للمدنيين الإيرانيين بمغادرة طهران فورًا.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن المغادرة مرتبطة بـ”الأحداث الجارية في الشرق الأوسط”، في حين نفى متحدث آخر أي تورط مباشر للقوات الأمريكية في عمليات هجومية ضد إيران، مؤكدا أن “الوضع لا يزال دفاعيا”.

يُذكر أن أعضاء الكونغرس يمتلكون الحق الدستوري في فرض تصويت على قرارات صلاحيات الحرب، بغض النظر عن موقف قيادة المجلسين.