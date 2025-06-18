أنصار الله تتوعد: سنقاتل مع إيران كما قاتلنا مع غزة

قال عضو المجلس السياسي لجماعة “أنصار الله” في اليمن، محمد البخيتي، إن جماعته مستعدة للتدخل إلى جانب إيران في مواجهة ما وصفه بـ”الاعتداءات الصهيونية”، كما فعلت مع غزة، مؤكداً أن أي عدوان على دولة عربية أو إسلامية سيقابله “رد يمني حتمي”.

وأضاف البخيتي، للجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية يمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، مشيراً إلى أن “استهداف منشآت نووية لا يشكل تهديداً فقط للدولة المستهدفة، بل على المنطقة والعالم بأسره”.

وتابع البخيتي “نحن نتحرك وفق استراتيجية قرآنية تأمرنا بالوقوف إلى جانب المستضعفين والمظلومين. ومن هذا المنطلق، فإن أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي على أي دولة عربية أو إسلامية، لن يمر من دون رد من اليمن”.

وحول طبيعة الرد، أوضح البخيتي أن جماعته سبق أن خاضت مواجهتين مباشرتين مع الولايات المتحدة، وقال “نحن واثقون من النصر، وقد سبق أن انتصرنا في مواجهات مع الأمريكيين، حتى أن نائب الرئيس الأمريكي أعلن انتهاء الهيمنة الجوية والبحرية لأمريكا بعد معركتها مع اليمن“.

وأكد البخيتي أن جماعته تتواصل وتنسّق مع دول “محور المقاومة”، وعلى رأسها إيران وفصائل فلسطينية، مشيرًا إلى أن بعض العمليات التي نفذتها أنصار الله ضد إسرائيل، جرت “بطلب مباشر من المقاومة الفلسطينية، لا سيما حماس“.

وفي إشارة إلى إمكان توسع دور “أنصار الله” عسكرياً، قال البخيتي “نحن لا ننتظر طلباً من أحد، إذا كانت الدولة المعتدى عليها تدافع عن نفسها، فإننا سنتحرك تلقائيًا، وستنطلق طائراتنا وصواريخنا لضرب العدو”.

وعن احتمالية سقوط النظام الإيراني في حال تواصل الهجوم الإسرائيلي، قال البخيتي “كيف يسقط من يتحرك وفق أوامر الله؟ نحن على يقين بالنصر، وإذا فشل العدو في حسم المعركة في غزة واليمن، فكيف سينتصر على إيران التي تملك إمكانيات أكبر بكثير؟.

وشدد على أن ” التحالف الأمريكي الإسرائيلي فشل في إحداث اختراق حاسم في الجبهات التي واجهها سابقًا، سواء في غزة أو اليمن”، موضحًا أن جماعته تمكنت من ” إغلاق موانئ إسرائيلية، وشل الحركة الجوية والبحرية، وإحداث خسائر أمنية واقتصادية”.

ورداً على ورود اسمه ضمن “قائمة اغتيالات” إسرائيلية نُشرت مؤخراً، قال البخيتي “هذه نعمة من الله أن أكون على قائمة أعداء الكيان الصهيوني. هذا شرف لنا، ونسأل الله ألا نلقاه إلا شهداء في سبيله”.

وختم البخيتي بالقول إن ما يحدث هو “اختبار للأمة الإسلامية” في مواجهة العدوان، مؤكدًا أن اليمن وإيران سيكونان في طليعة الشعوب التي تقود معركة الدفاع عن المسجد الأقصى وفلسطين، على حد قوله.