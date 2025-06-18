هل تملك إسرائيل القدرة على استهداف منشأة فوردو دون دعم أمريكي؟ (فيديو)

قال وزير العدل الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين إنه على الرغم من تحقيق إسرائيل أهدافها من الحرب على إيران، فإن تدمير منشأة فوردو النووية يبقى مستحيلا بالنسبة لها، على حد وصفه.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن إسرائيل لا تمتلك القوة أو القنابل المطلوبة لاستهداف هذه المنشأة بفاعلية، بينما تمتلك الولايات المتحدة هذه الإمكانات.

وأوضح بيلين أن “إسرائيل حققت نجاحا كبيرا برأيي في تحقيق أهدافها من الحرب، ولكن كان من الواضح جدا منذ البداية أن تدمير موقع فوردو سيكون مستحيلا بالنسبة لإسرائيل، وذلك لأنها لا تمتلك القوة أو القنابل ذات القوة الكبيرة التي تمتلكها الولايات المتحدة، وهي القنابل المطلوبة من أجل استهداف هذه المنطقة أو هذه المنشآة بفاعلية”.

وأضاف “الأمر يعود الآن إلى الولايات المتحدة. إذا قررت الولايات المتحدة عدم التدخل، فهذا يعني أن العمل الذي قام به الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هو عمل مهم جدا، وقد يسهم في الواقع في دفع الجهود التي بذلتها إيران أو إعادتها إلى الخلف، الجهود التي بذلتها للتزود بسلاح نووي لفترة لا بأس بها من الزمن”.

وتابع بيلين “لكن إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل وشاركت في قصف منشأة فوردو، فأعتقد هنا أن بإمكاننا الحديث عن نهاية الجهود النووية لإيران، التي تمثل برأيي فارقا كبيرا جدا”.

وعن تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة المتعلقة بإيران، قال بيلين “أتابع التغريدات التي ينشرها الرئيس ترامب رغم صعوبة متابعتها، لكنني أبذل قصارى جهدي. ويبدو لي في الواقع أن هناك جاهزية لدى قائد العالم الحر للانضمام إلى الهجوم الذي تتعرض له المنشآت النووية في إيران من أجل وضع حد لهذا الخطر”.

والجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران، سمته “الأسد الصاعد“، مستهدفة منشآت نووية وعسكرية، بدعم أمريكي ضمني، ووصفت العملية بأنها استباقية. وأكد نتنياهو أن الهدف ضرب القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

وردَّت إيران بسلسلة ضربات صاروخية ومسيَّرات، أسفرت عن قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة، في أكبر مواجهة علنية بين الطرفين وتحوُّل خطير ينذر باتساع التصعيد في المنطقة.