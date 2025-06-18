إيران ترد بغضب على المستشار الألماني: تصريحات سخيفة ومخزية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، السفير الألماني في طهران ماركوس بوتزل، على خلفية ما وصفته بـ”التصريحات السخيفة والمخزية” التي أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعما لما اعتبرته طهران عدوانا عسكريا من قبل “النظام الصهيوني” على أراضيها وسيادتها، وإشادته بما أسمته “الأعمال القذرة” التي ينفذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفته طهران بـ”مجرم الحرب”.

وبحسب ما نقلته وكالة مهر الإيرانية الرسمية، فقد جرى اللقاء بين السفير الألماني والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا يوسفي، الذي نقل “الاحتجاج الشديد” للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المواقف الألمانية الأخيرة.

وأكد المسؤول الإيراني خلال اللقاء أن “النظام الصهيوني ارتكب اعتداءات صارخة على إيران”، تمثلت في اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين وأساتذة جامعيين ومواطنين مدنيين، إضافة إلى تدمير واسع طال البنية التحتية والمنشآت النووية والمراكز الطبية ومباني هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

واعتبر أن هذه الاعتداءات تمثل “انتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”، معربا عن رفض إيران القاطع لأي تغطية سياسية أو دعم خارجي لهذه الجرائم.

وأثار المستشار الألماني جدلا واسعا بتصريحات أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، أكد فيها دعمه الكامل للعمليات الإسرائيلية ضد إيران، معتبرا أن إسرائيل تقوم بـ”العمل القذر” بالنيابة عن الدول الغربية وفي مقدمتها ألمانيا، على حد وصفه.

وقال ميرتس “ما تقوم به إسرائيل من ضربات ضد إيران هو عمل قذر، لكنه عمل قذر لنا جميعا”، مضيفا “نحن أيضا في ألمانيا متأثرون ومهدَّدون من النظام في طهران”، وشدد المستشار الألماني على أن “القيادة الإيرانية جلبت الموت والدمار للعالم”، على حد وصفه.

استدعاء السفيرة السويسرية

وفي تطور منفصل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية أيضا نادين أوليفييري لوزانو، السفيرة السويسرية لدى طهران، باعتبارها ممثلة للمصالح الأمريكية، وذلك احتجاجا على تصريحات وصفتها طهران بـ”الاستفزازية والتهديدية” صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران.

وخلال اللقاء، سلّم عيسى كاملي، المدير العام لشؤون أمريكا في الخارجية الإيرانية، مذكرة احتجاج رسمية للسفيرة السويسرية، مطالبا بنقلها فورا إلى واشنطن.

وشدد المسؤول الإيراني على أن تصريحات ترامب تشكّل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، واعتبرها دليلا على “استمرار شراكة الولايات المتحدة وتواطئها مع العدوان الإسرائيلي”، محذرا من أن إيران تعتبر هذه التصريحات تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وستحمّل واشنطن تبعاتها كاملة.