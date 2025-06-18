المستشار الألماني: إسرائيل تقوم بـ”العمل القذر” نيابة عنا في إيران

أثار المستشار الألماني فريدريش ميرز جدلا واسعا بتصريحات قوية أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع في كندا، أكد فيها دعمه الكامل للعمليات الإسرائيلية ضد إيران، معتبرا أن إسرائيل تقوم بـ”العمل القذر” بالنيابة عن الدول الغربية وفي مقدمتها ألمانيا، على حد وصفه.

وفي مقابلة مباشرة مع قناة (ZDFheute Live)، قال ميرز زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي “ما تقوم به إسرائيل من ضربات ضد إيران هو عمل قذر، لكنه عمل قذر لنا جميعا”، مضيفا “نحن أيضا في ألمانيا متأثرون ومهدَّدون من النظام في طهران”.

وشدد المستشار الألماني على أن “القيادة الإيرانية جلبت الموت والدمار للعالم”، على حد وصفه.

وأشار إلى أن هجمات طهران “تجلت في القتل والذبح، ودعمها لحزب الله وحركة حماس“، التي وصفها بـ”الإسلامية المتطرفة”.

وأضاف ميرز أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 “ما كان ليحدث لولا الدعم والتحريض من النظام الإيراني”، على حد زعمه.

وأكد أن إسرائيل تحملت عبء التصدي لهذا التهديد الإقليمي والدولي، وقال “لا أستطيع إلا أن أقول إنني أشعر بأكبر قدر من الاحترام لحقيقة أن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية امتلكا الشجاعة للقيام بهذا”.

وفي تعليقه على مستقبل المواجهة، حذر ميرز من أن “تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهة طهران قد يؤدي إلى عواقب كارثية”، قائلا “لولا هذه الضربات لكنا ربما سنشهد رعب هذا النظام لأشهر وسنوات مقبلة، وربما بعد ذلك مع وجود سلاح نووي بين أيدينا”.

وفي ختام تصريحاته، قال ميرز إن الخيار الدبلوماسي لا يزال قائما، مضيفا “إذا كان النظام الإيراني مستعدا للعودة إلى طاولة المفاوضات فلن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات العسكرية”، لكنه أشار بوضوح إلى البديل قائلا “وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني قد يكون مطروحا على جدول الأعمال”.

كما أقر المستشار الألماني بأن الجيش الإسرائيلي “لا يمتلك الأسلحة اللازمة لتنفيذ هذا الهدف بشكل منفرد”، مشيرا إلى أن “الأمريكيين وحدهم هم من يمتلكون هذه القدرات العسكرية النوعية”.