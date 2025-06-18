تحدث عن موعد “الحسم”.. ترامب للمرشد الإيراني: حظا سعيدا (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفاصيل اتصالاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن إيران تواجه ضغوطاً غير مسبوقة وتبدي استعداداً للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات من أمام البيت الأبيض “أبلغت نتنياهو أن يستمر، ولم أعط أي مؤشر على أن الولايات المتحدة ستقدم المزيد من المساعدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي يبلي بلاء حسناً، وإسرائيل باتت تسيطر بالكامل على الأجواء في إيران. لم يعد لديهم دفاعات جوية”.

وذهب أبعد من ذلك عندما كشف عن أن الإيرانيين “تواصلوا معنا ويريدون التفاوض، بل واقترحوا المجيء إلى البيت الأبيض”، مرجحاً أن يكون “الأسبوع المقبل حاسماً فيما يتعلق بإيران، وربما يحدث ذلك قبل نهايته”.

نفد صبرنا مع إيران

وأوضح ترامب أن موقف واشنطن من طهران بات أكثر تشدداً، قائلاً “نفد صبرنا بالفعل بشأن إيران، والمطلوب منها استسلام غير مشروط”.

ورداً على سؤال عن احتمال توجيه ضربة أمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية، أجاب “قد أقوم بذلك أو لا أقوم، لا أحد يعرف”.

إيران تواجه الجحيم

تحدث ترامب عن الوضع العسكري داخل إيران قائلاً “لا يوجد لديهم دفاع جوي. لقد انتهى الأمر في الليلة الأولى. الضربة الأولى كانت قوية جداً، والموقف غير قابل للاستمرار”. وأضاف “إيران الآن تتعرض للجحيم. لم أر شيئاً كهذا من قبل”.

ورداً على سؤال حول المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال ترامب “حظاً سعيداً”.

نهاية سياسة الغموض

وأعرب ترامب عن استغرابه من أن الإيرانيين لم يأتوا للتفاوض مبكراً، قائلاً “قلت لهم: لماذا لم تتفاوضوا معي قبل أسبوعين؟ كان يمكن أن يكون وضعكم أفضل”. كما كرر أن الخيار الوحيد أمام طهران الآن هو “الاستسلام غير المشروط”.

ووصف ترامب تعامله مع إيران بأنه “رسالة استسلام غير مشروط”، وقال “لقد اكتفيت، وانتهى وقت التساهل. تم تدمير كل المنشآت النووية التي تعرفنا عليها. طالما قالوا: الموت لأمريكا، ولكنهم لن يكونوا متنمّرين بعد اليوم”.

تصعيد خلال الأسبوع المقبل

وأشار ترامب إلى أن “الحروب أمر معقد ولا تأتي بخير دائم، لكن تقدما كبيرا أُنجز”، ملمحاً إلى تصعيد قد يحصل خلال الأسبوع المقبل.

وتابع “لا يمكن القبول بوجود دولة عدائية تمتلك سلاحاً نووياً على بُعد 25 ميلاً من حدودنا أو من حلفائنا، هذا تهديد لا يُحتمل”.

وحول الجاهزية العسكرية، كشف ترامب عن خطط لرفع ميزانية البنتاغون بنسبة 45%، قائلاً “نحتاج إلى تكثيف إنتاج الذخائر، وهذا يتطلب استثمارات ضخمة وتشجيع الشركات الخاصة ورفع الحواجز الإدارية. نعمل على مواجهة التهديدات، خصوصاً في سياق الحرب الإيرانية”.