تحديثات في تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحسبا لضربات إيران

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تفعيل نظام جديد للإنذار المبكر يهدف إلى تعزيز جاهزية السكان لمواجهة أي هجوم صاروخي محتمل من إيران، بحسب بيان صدر عنها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنه بموجب النظام، سيتلقى المواطنون تحذيرًا قبل نحو 10 دقائق من وصول أي صاروخ، يتضمن رسالة تقول: “إنذار متوقّع في منطقتك”.

تشغيل صفارات الإنذار

ويتبع ذلك تشغيل صفارات الإنذار عند اقتراب الخطر، مع تعليمات بالدخول الفوري إلى الملاجئ، وعدم مغادرتها حتى صدور توجيهات رسمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتزايد التوقعات بشأن هجمات إضافية محتملة في الأيام القادمة، بحسب هيئة البث الرسمية.

استمرار المواجهة

وواصلت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات لليلة السادسة على التوالي من المواجهة غير المسبوقة بين القوتين الإقليميتين، بعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران إلى “استسلام غير مشروط”.

وحذّر الجيش الإيراني مساء الثلاثاء من هجمات “عقابية” وشيكة على إسرائيل ودعا سكان مدينتَي حيفا وتل أبيب إلى إخلائهما.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أصدرت القوات الإسرائيلية تحذيرا بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، وقال مسؤول عسكري إن نحو 10 صواريخ باليستية أُطلقت من إيران واعترض معظمها.

صواريخ تفوق سرعة الصوت

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز “فتاح-1″ بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي، وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيّرتين في منطقة البحر الميت فجر الأربعاء.

وأعلنت إسرائيل أنها نفّذت ضربات على طهران فجر الأربعاء، في حين نشرت وكالة مهر الإيرانية مقطع فيديو على منصة إكس يُظهر انفجارات عدة في سماء العاصمة ليلا. ولم يبلغ أي من الجانبين عن وقوع أضرار خلال الليلة السادسة من المواجهة.