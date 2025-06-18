تهديد عسكري إيراني للإسرائيليين: لن تروا الشمس.. غادروا لتنجوا بأنفسكم

وجّه العقيد إيمان تاجيك، المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق 3″، رسالة مباشرة وتهديدا صريحا للإسرائيليين، مؤكدا أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني “لن تتركهم يقضون لحظة واحدة خارج الملاجئ”، مشددا على أن أجهزة الإنذار لن تتوقف، وأن الخيار الوحيد أمامهم هو الفرار من الأراضي المحتلة أو البقاء في جحيم لا ينتهي.

وجاءت تصريحات تاجيك بعد انطلاق الموجة 12 من الهجمات الإيرانية، التي تضمنت لأول مرة إطلاق صواريخ “سجيل” بعيدة المدى، وهي صواريخ ثقيلة ثنائية المراحل يبلغ مداها نحو 2000 كيلو متر، وتعد من أقوى أسلحة الردع الباليستية الإيرانية.

وقال تاجيك “لقد فتحت أبواب جهنم عليكم. أجواء الأراضي المحتلة باتت مكشوفة بالكامل، لقد دمرنا منظومات الدفاع الإسرائيلية، وصواريخنا وطائراتنا المسيّرة تحلق فوق رؤوسكم بلا حواجز”.

وأضاف أن الهجمات الإيرانية استهدفت بشكل مباشر مقري جهاز “الموساد” العسكري وجهاز “أمان” الاستخباري داخل إسرائيل، وأن العملية مستمرة بوتيرة مركزة ومدروسة، مع استمرار إطلاق الصواريخ الثقيلة باتجاه “قواعد سلاح الجو والمواقع العسكرية الحساسة”.

وهدد العقيد الإيراني سكان إسرائيل قائلا “إما أن تعيشوا موتا بطيئا في الملاجئ، أو تفروا سريعا من الأرض التي اغتصبها أسلافكم لتنجوا بحياتكم. صواريخنا لن تترك لكم خيارا ثالثا”.

كما وصف الوضع في الداخل الإسرائيلي بأنه أيام بلا شمس، في إشارة إلى بقاء مئات آلاف السكان في الملاجئ منذ بدء جولات التصعيد الأخيرة.

وتزامنت هذه التصريحات مع تصاعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت تل أبيب ومدنا إسرائيلية أخرى، حيث اخترقت بعض الصواريخ منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية، ما تسبب في دمار واسع وخسائر مادية وبشرية، وصفها شهود عيان بأنها الأعنف منذ بداية الحرب.