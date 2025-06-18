سلاح جديد في المعركة.. آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل مجهولة تزامنا مع ضربات إيران

أفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن آلاف الإسرائيليين تلقوا رسائل نصية ومكالمات هاتفية مجهولة المصدر، حذّرتهم من التوجه إلى الملاجئ، وذلك بالتزامن مع الهجمات الصاروخية الإيرانية الواسعة التي استهدفت تل أبيب ومدنا أخرى داخل إسرائيل.

واعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة تشير إلى هجوم سيبراني منسق رافق الضربات العسكرية، في إطار تصعيد شامل يستهدف البنية الأمنية الإسرائيلية على أكثر من صعيد.

ومنذ الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجوما على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا. فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.