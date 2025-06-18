شاهد: إيران تعلن استهداف قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن القوات الإيرانية استهدفت الثلاثاء قاعدة “ميرون” الجوية شمالي إسرائيل بعدة صواريخ.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في مناطق شمال ووسط وجنوب البلاد، قبل أن تسمح لاحقًا للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ عقب انتهاء الموجة الصاروخية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أحد المباني في وسط إسرائيل تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني.

وأشارت إلى اندلاع حرائق في مواقع عدة بجنوب ووسط إسرائيل جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن أصوات انفجارات سُمعت في منطقة تل أبيب الكبرى.

من جهتها، أوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية عدم وقوع إصابات بشرية في الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، رغم الأضرار المادية التي لحقت ببعض المواقع والممتلكات.

والجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران، سمته “الأسد الصاعد“، مستهدفة منشآت نووية وعسكرية، بدعم أمريكي ضمني، ووصفت العملية بأنها استباقية. وأكد نتنياهو أن الهدف ضرب القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

وردَّت إيران بسلسلة ضربات صاروخية ومسيَّرات، أسفرت عن قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة، في أكبر مواجهة علنية بين الطرفين وتحوُّل خطير ينذر باتساع التصعيد في المنطقة.