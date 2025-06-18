شاهد: نتنياهو يقر بتكبد خسائر “مؤلمة” في غزة وإيران

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل تكبدت “خسائر كثيرة ومؤلمة” جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة والهجوم الجوي الموسع ضد إيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “الشعب الإسرائيلي صامد”، وأن “إسرائيل أقوى من أي وقت مضى”.

وقال نتنياهو خلال تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، إن “هدف العملية الإيرانية هو إزالة تهديدين وجوديين على إسرائيل: البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية”، مضيفًا “نحن نسيطر حاليا على أجواء طهران، ونضرب بقوة هائلة نظام الملالي، ومواقع المشروع النووي، والصواريخ، ومخابئ القيادة، ورموز الحكم في إيران“.

خسائر مؤلمة وصمود شعبي

واعترف نتنياهو بفقدان جنود إسرائيليين خلال الأيام الماضية، قائلا “للأسف الشديد، خسرنا جنودا، ونشارك عائلاتهم الحزن والألم”، مضيفا أن الحكومة أصدرت تعليمات إلى المؤسسات المختصة “لتقديم الدعم والمساعدة لكل من تضرر”.

وأكد أن العمليات مستمرة في جبهتي إيران وقطاع غزة في آن واحد، وأن إسرائيل “ملتزمة بتحقيق هدفين: هزيمة حركة حماس بشكل نهائي، وإعادة جميع المختطفين، سواء كانوا أحياء أو قتلى”.

تواصل مع ترامب

وخلال كلمته، شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفه بـ”الدعم الثابت لإسرائيل”، وقال “أشكر الرئيس ترامب، الصديق الكبير لإسرائيل، على وقوفه إلى جانبنا وعلى الدعم الذي تقدمه لنا الولايات المتحدة في حماية سماء إسرائيل“، وأضاف “نحن على تواصل مستمر، بما في ذلك الليلة الماضية”.

استمرار الحرب على غزة

وفيما يتعلق بجبهة غزة، قال نتنياهو إن المعارك لا تزال عنيفة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته “حتى القضاء على حماس تماما”، وأضاف “لن نتراجع عن هدفنا. سنستمر حتى نعيد الجميع ونهزم حماس هزيمة نهائية”.