صواريخ إيران تفرق وزراء نتنياهو وتدفع الحكومة لاتخاذ إجراء غير مسبوق

في مشهد غير مسبوق، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقد جلسة مجلس الوزراء مساء الأربعاء في ثلاث مجموعات من الوزراء، توزعت بين ثلاث مدن متباعدة.

مراسل القناة 14 الإسرائيلية وصف الأمر بأنه “خطوة استثنائية للغاية”، مؤكدة أن الاجتماع جرى بالكامل عبر الاتصال المرئي، وكأنهم فريق عمل عن بُعد يتحدث عن تطوير تطبيق “زووم”، لا إدارة حرب إقليمية.

أما النخبة من “الكابينت”، فقد حظيت بالاجتماع وجها لوجه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مخبأ محصّن تحت الأرض، خوفا من الصواريخ الإيرانية.

مصادر لم تُرد الكشف عن اسمها أكدت أن الوزراء كانوا على اتصال دائم بخدمة الطوارئ النفسية، تحسّبًا لأي صفارة إنذار أو فقدان إشارة إنترنت خلال الاجتماع.